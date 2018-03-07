ALES başvuruları başlıyor

7 Mart 2018 ile 15 Mart 2018 tarihleri arasından ALES başvuruları ÖSYM tarafından alınacak. ÖSYM, ALES başvuru ücreti de gün içinde belli olacaktır.

2018 ALES İlkbahar Dönemi başvuruları başlıyor. ALES adaylarının merakla beklediği İlkbahar Dönemi için başvuruları bugün itibariyle başlayıp 15 Mart tarihine kadar devam edecek.

ALES NE ZAMAN?

2018 ALES İlkbahar Dönemi sınavı 06.05.2018 tarihinde yapılacaktır. ALES sonuçları ise 07.06.2018 tarihinde açıklanacak.



2018 ALES İlkbahar Dönemi başvuruları başlıyor. ALES adaylarının merakla beklediği İlkbahar Dönemi için başvuruları bugün itibariyle başlayıp 15 Mart tarihine kadar devam edecek.

ALES NE ZAMAN?

2018 ALES İlkbahar Dönemi sınavı 06.05.2018 tarihinde yapılacaktır. ALES sonuçları ise 07.06.2018 tarihinde açıklanacak.