Ahmet Hakan: Allah'ın belası olaya kimse dokunmadı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, çocuğuna pantolon alamadığı için intihar eden babayı yazdı ve bunun nedeninin okul kıyafetleri dayatması olduğunu söyledi.

Ahmet Hakan'ın bugünkü "Yerin dibine batsın sizin okul kıyafetiniz!" başlıklı yazısı şöyle:

OKULLARIMIZI askeri kışlaya çeviriyor diye “ANDIMIZ” kaldırılmıştı.

Ancak nedense okullarımızı askeri yapıya çeviren Allah’ın belası “bir örnek okul kıyafetleri” olayına kimse dokunmadı.

- Her okulun kendine özgü kıyafeti olacakmış.

- Kıyafetler bir örnek olacakmış.

- Bir öğrenci bile ayrı bir pantolon giyerse yok yazılacakmış.

Falan.

Tam bir askeri mektep nizamnamesi!

“ANDIMIZ”a kafayı taktık ama işin bu kısmıyla zerre ilgilenmedik.

İlgilenmedik de ne oldu?Şu oldu:

Yoksul düşmüş bir baba, pantolonu okul kıyafetine uymadığı için yok yazılan oğlunun dramına dayanamadı ve kendini asarak intihar etti.

O babanın içine düştüğü çaresizliğin yüzde 50’si yoksulluğundansa, yüzde 50’si de şu saçma “bir örnek okul kıyafeti” dayatmasından...

Hadi babanın yoksulluğuna çare bulamadık, bari şu saçma dayatmaya çare bulsaydık!