Ahmet Hakan: Allah'ın belası olaya kimse dokunmadı

Ahmet Hakan'ın bugünkü "Yerin dibine batsın sizin okul kıyafetiniz!" başlıklı yazısı şöyle:
OKULLARIMIZI askeri kışlaya çeviriyor diye “ANDIMIZ” kaldırılmıştı.
Ancak nedense okullarımızı askeri yapıya çeviren Allah’ın belası “bir örnek okul kıyafetleri” olayına kimse dokunmadı.
- Her okulun kendine özgü kıyafeti olacakmış.
- Kıyafetler bir örnek olacakmış.
- Bir öğrenci bile ayrı bir pantolon giyerse yok yazılacakmış.
Falan.
Tam bir askeri mektep nizamnamesi!
“ANDIMIZ”a kafayı taktık ama işin bu kısmıyla zerre ilgilenmedik.
İlgilenmedik de ne oldu?Şu oldu:
Yoksul düşmüş bir baba, pantolonu okul kıyafetine uymadığı için yok yazılan oğlunun dramına dayanamadı ve kendini asarak intihar etti.
O babanın içine düştüğü çaresizliğin yüzde 50’si yoksulluğundansa, yüzde 50’si de şu saçma “bir örnek okul kıyafeti” dayatmasından...
Hadi babanın yoksulluğuna çare bulamadık, bari şu saçma dayatmaya çare bulsaydık!