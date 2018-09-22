Diyarbakır Barosu'na uluslararası ödül

Dreyfus Davası'nın Fransız avukatlarından Ludovic Trarieux adına düzenlenen ve 1984 yılından bu yana verilen "Ludovic Trarieux Uluslararası İnsan Hakları Ödülü" bu yıl Diyarbakır Barosu'na verildi.

Paris, Bordeaux, Brüksel, Roma, Lüksemburg, Berlin, Cenevre ve Amsterdam Baroları ile Avrupa İnsan Hakları Enstitüsü, Uluslararası Avukatlar Birliği ve Avrupa Avukatlar Birliği gibi birçok kurum tarafından her yıl insan hakları çalışmaları yürüten kurum veya kişilere verilen ödüle Diyarbakır Barosu değer görüldü.

Ödül daha önce de tutuklu bulunduğu sırada Diyarbakır Barosu avukatlarından Muharrem Erbey'e verilmişti.