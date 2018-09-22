Mahalle halkının kovaladığı hırsız, karakola sığındı

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir evden hırsızlık girişiminde bulunduğu öne sürülen Birhan Girgin, vatandaşlar tarafından fark edilince kaçmaya başladı.

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- Tepkili halktan korkan Girgin, sığındığı polis merkezinde gözaltına alındı.

Olay, dün saat 02.30 sıralarında, Veysipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hırsızlıktan sabıkalı Birhan Girgin, çevreyi kontrol ederek bir eve balkondan girmek istedi. Balkona çıktığı an ev sahibiyle göz göze gelen Girgin, çıktığı yerden inerek kaçtı.

O anın görüntüsü ise evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Aynı gece bir başka eve girmeye kalkışan Birhan Girgin, bu kez mahalle sakinleri tarafından fark edilince tekrar kaçmaya çalıştı. Mahallelinin peşini bırakmadığı zanlı, polis merkezine sığındı. Polis, Birhan Girgin'i gözaltına aldı.

Hırsızlıktan sabıkası olan Girgin'in ayrıca 6 ayrı hırsızlık suçundan arandığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Birhan Girgin, tutuklandı.