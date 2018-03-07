Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki

Atina'da geçtiğimiz günlerde bir gösteride Türk bayrağı yakıldı. Dışişleri Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında, Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasını kınadı.

Yapılan açıklamada "Bayrağımıza yönelik bu menfur eylemi gerçekleştirenler bir an önce yakalanmalı" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yunanistan’daki ırkçı bir parti tarafından Atina’da 5 Mart tarihinde ülkemiz aleyhine düzenlenen bir gösteri sırasında bayrağımızın yakılmasını şiddetle kınıyoruz. Bayrağımıza yönelik bu menfur eylemi gerçekleştiren faillerin biran önce yakalanmalarını ve en kısa zamanda yargı önüne çıkartılmalarını Yunan makamlarından bekliyoruz" denildi.