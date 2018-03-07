Erdoğan'dan Püsküllü'yü kızdıracak sözler

Erdoğan, 'Hocam' diye selamladığı, hastanede ziyaret ettiği Kadir Mısıroğlu'nun İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'la ilgili ağır sözlerine eleştiri getirdi.

Mustafa Kemal Atatürk ve laiklik karşıtı açıklamalarıyla tanınan gazeteci-yazar-TV yorumcusu Kadir Mısıroğlu'nu hastanede ziyaret etmiş olan Erdoğan'dan bu kez farklı tavır geldi.

Erdoğan, isim vermeden Mısıroğlu'nun şair Mehmet Akif Ersoy'la ilgili ağır sözlerini eleştirdi.

'NİYE KORKACAĞIM LAN SERSERİ'

Ersoy'un İstiklal Marşı'na 'Korkma' ifadesiyle başlamasına ''80 sene sonra Yunan'ı hala Sakarya'da mı vehmediyorsun da 'Korkma' diye başlatıyorsun. ‘Niye korkacağım lan, dünya benden korksun' desene. Mehmet Akif serserinin teki'' gibi açıklamalarla tepki gösteren Mısıroğlu'na, Erdoğan, AKP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada yanıt verdi.

HOCAM'A İSİM VERMEDEN ELEŞTİRİ

İstiklal Marşı'nın neden 'Korkma' sözüyle başladığını yorumlarken 'Hocam' diye selamladığı Mısıroğlu'nu isim vermeden eleştiren Erdoğan şunları söyledi:

'BEŞER PLANINDAKİ KORKMAK DEĞİL'

"Peygamber efendimizin Hicret sırasında kaldığı mağarada biliyorsunuz Hz. Ebubekir'i teskin etmek için ve yüce kitabımızda da zikredilen ‘Korkma, Allah bizimle beraberdir' ayeti var ya, işte bu lafzın ‘Korkma' kısmının İstiklal Marşımızın başına yerleştirilmiş olmasının sebebi de budur. Birileri burada farklı yerlere çekip bunu beşer planındaki 'korkmak-korkmamak' gibi anlayıp da o 'korkmak'tan almasın. Bu orada geçmiştir, Akif merhum onu o anlayışla oraya yerleştirmiştir. Onunla İstiklal Marşımızı oluşturmuştur."

AYET ÇEVİRİSİNDE YORUM FARKI

Erdoğan, bu vesileyle Tevbe Suresi'nin 'Lâ Tahzen İnnallâhe Meâna​' ayetinin çevirisini, ''Korkma Allah bizimle beraberdir'' diye yaptı. Bu ayet bazı kaynaklarda ''Üzülme Allah bizimle beraberdir'' diye çevriliyor.