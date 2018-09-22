3. havalimanı CEO’sundan itiraf gibi açıklama

3. Havalimanı açılışı için geri sayım başladı. Ancak açılış, işçilerin kötü koşullara tepki göstermek amacıyla başlattığı eylemler ve tutuklamaların gölgesinde gerçekleştirilecek.

Basına yansıyan son habere göre açılış tarihi de 29 Ekim’den 31 Aralık’a ertelenmiş durumda.

Bu tartışmalar sürerken havalimanı inşaatını yapan şirket İGA’nın CEO’su Kadri Samsunlu, ilk kez konuştu.

Hürriyet’ten Fatma Aksu’nun haberine göre Samsunlu, servislerin beklenmesi konusunda işçilerin haklı oldukları taraflar olduğunu kaydediyor.

“İnşaatın son 2 ayına girdiğimiz için sürekli işçi girişi var” diyen CEO, “Yeterli servis girişi koymamışız. Servis sayısını artırıp, optimizasyona gittik. Servislerin saat ve seferleri ile bekleme alanları yeniden düzenlendi” diyor ve ekliyor:

“Kampımızda tahta yok ama tahtakurusu var. Olaydan sonra 1600 yatak, 2 bin çarşaf nevresim değiştirdik. Tahtakurusuyla mücadele ilaçla çözebileceğiniz konu değil. Bütün bunlar için özür diledim ve takımımızla gereğini yapıyoruz. Yemekler konusunda, onlar ne yiyorsa biz de aynısını yiyoruz.''

CEO Samsunlu, işçilerin maaşlarını alamamasının birinci derece İGA’nın sorunu olmadığını savunuyor. “Burada iki türlü yükümlülük var. İGA ve taşeronlar” diyen yönetici, “Ben taşeronların hakedişlerini ödüyorum. Ben parasal sıkıntı içinde değilim. Ama taşeronla alttaki ilişki 3 aydır sorunlu. Taşeronları çekip konuşmamız gereken bir konu. Bunu konuşmaya başladık. Resmi maaş bordrolarını biz işçinin hesabına gönderiyoruz. Bunun dışında yaptıkları anlaşmaları takip etme şansımız yok” ifadesini kullanıyor.

Öte yandan Hürriyet’ten Fırat Alkaç’ın haberine göre havalimanı açılışı öncesi eylül ayının son haftasında ilk deneme operasyonu gerçekleştirilecek.

Bu denemeye bin sahte yolcu, iki bin bagaj, yaklaşık 800 personel, iki uçak, 50 yer hizmeti elemanı katılacak. Ekim ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek ikinci deneme operasyonunda ise 3 bin sahte yolcu, 6 bin sahte bagaj, yaklaşık bin personel, 3 uçak, 150 yer hizmet ekipmanı olacak. Ekim ayının ikinci haftasında ise 5 bin sahte yolcu, 10 bin sahte bagaj, yaklaşık bin personel, 5 adet gerçek uçak ve 200 yer hizmet ekipmanıyla son deneme çalışması yapılacak.

Denemelerin, sözde yolcuların havalimanlarına girerek bagajlarını teslim etmesi ve biniş kartlarıyla uçağa yönlendirilmesi, seçilen koltuğun değişimi ve yeniden bilet basımı, transfer yolcuların yönlendirme tabelalarıyla yeni uçuş kapısını bulması, bagajların zamanında uçağa ve yolcuya teslim edilmesi ve daha pek çok senaryoyu kapsayacağı aktarılıyor.