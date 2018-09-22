Cumartesi Anneleri'ne yine yasak engeli

İnsan Hakları Derneği’nin bulunduğu Çukurluçeşme Sokağı’nda buluşan Cumartesi Anneleri’nin oturma eylemine izin verilmedi.

Sokakta bulunan polislerin, aralarında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın da bulunduğu gruba kalkanları ile müdahale ettiği bildirildi. Polisin müdahaleyi çeken basın mensuplarını da alandan uzaklaştırdığı belirtildi.

Artık eyleme izin yok

Cumartesi Anneleri’nin 25 Ağustos’ta 700’üncü hafta eylemine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla izin verilmemiş, polis sert müdahalede bulunmuştu.

Hükümet bundan böyle Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemine izin verilmeyeceğini açıklarken Cumartesi Anneleri meydana gideceklerini bildirmişti.

Cumartesi Anneleri, yasak kararının ardından 1 Eylül’de meydana gitmek istemiş ancak polis engeliyle karşılaşmıştı.