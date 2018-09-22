Öğrencilere 'imam hatip' mağduriyeti

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonucunda hiçbir okula yerleştirilmeyerek açıkta kalan öğrenciler, en temel hakları olan eğitim hakkını devletten almak için mücadele ediyor. Yeni getirilen sistemde, LGS’ye giren öğrenciler okul tercihlerinde okullara alınırken sıraya konuyor. Tüm öğrencilerin yerel yerleştirme ile eve yakın okula yerleşecekleri garanti edilmesine rağmen açıkta kalan birçok öğrenci var.

İstanbul Kartal’da toplam 68 öğrenci, eğitim-öğretim sezonu açılmasına rağmen okullarına gidemedi. Hiçbir liseye yerleştirilemeyen öğrenciler, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylem yaptı. Kurulan komisyonların, yerleşemeyen öğrencileri imam hatip liselerine ve meslek liselerine yönlendirdiği belirtildi.

Çocuklar bunalımda

Veliler, “Koskaca devlet, 68 çocuğa okuyacak okul bulamıyor mu?” diyerek tepki gösterdi. Yapılan basın açıklamasında, açıkta kalan öğrencilerin 80-100 arası Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) sahip olduğu ifade edildi. Bakanlığın birinci yerleştirmede hatalar yaptığı ve bunları kabul ettiği, bürokratları görevden aldığı hatırlatıldı. Bakanlığın yaptığı bu hatanın bedelini çocuklarımız ödüyor diyen veliler, çocuklarının okula gidememenin etkisiyle büyük bir psikolojik sıkıntı ve bunalım içinde olduklarını söyledi.

Veliler adına açıklamayı okuyan Mine Yıldırım, “Bilindiği gibi eğitim hakkı anayasanın teminatı altındadır ve 4+4+4 eğitim sistemi mecburidir. Biz bakanlık ve hükümetimizden, çocuklarımızın anayasal hakkı olan okuma haklarının bir an evvel verilmesini ve hepsinin gidebilecekleri bir Anadolu lisesine yerleşmelerinin sağlanmasını talep ediyoruz” dedi.

Eğitimden soğutmaya çalışıyorlar

İki çocuğu da açıkta kalan anne Nesibe Türk, gözyaşları içindi iki çocuğunun takdir belgelerini göstererek, “Bu çocuklar eğitimden soğutulmaya çalışılıyor. Benim iki çocuğum da başarılı öğrenciler. Kızım ve oğlum taşınmamız sebebiyle 8 dönem boyunca aynı okulda okumadılar. Bu onları sıralamada geriye düşürmüş. 8 dönem aynı okulda okumaları gerekiyormuş.

Bir de oğlum sağlık sorunları nedeniyle bir yıl okuyamadığından dolayı yaşı nedeniyle de sıralamada geriye düşüyor. Bu çocuklar okumasınlar diye uğraşıyorlar herhalde. Bu çocuk istediği mesleğe okuyamazsa yarın ameliyata giren doktor hastasını masada bırakır. Çünkü doğru öğrenemez istemediği bir mesleği. Yarın bunların hepsi bize sorun olarak geri dönecek. Devlet bize yerel yerleştireceğim hiçbir sıkıntı yok dedi. Bize bunun teminatını verdi. Bütün yerleştirme tercihlerine 400 metre ötemizdeki okulu yazdık. Ama şimdi okul dönemi başlamasına rağmen çocuklarımız okulda olacağı yerde eylemde” şeklinde konuştu.