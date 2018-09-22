İntihar eden babayla ilgili valilikten skandal açıklama

Kocaeli’nde bir baba, lise bire giden çocuğunun okulun istediği pantolonu olmadığı için eve gönderilmesini gururuna yediremedi. Bunalıma giren çaresiz baba, eşine “Çocuklarıma bakamıyorsam, çocuğuma bir pantolon alamıyorsam niye yaşıyorum ki” dedi ve evinin banyosunda kendini asarak intihar etti.

Haluk Levent o babanın çocukları için harekete geçti

Valilikten garip açıklama

Valilik intihar olayının psikolojik nedenlere dayandığını bildirerek şu açıklamayı yaptı:

"21.09.2018 tarihinde Körfez ilçemizde yaşanan intihar olayı basında yer almıştır.

Söz konusu haberler; intihar sebebi çocuklarına kıyafet alamadığı ve bu sebeple okula alınmadıkları şeklinde yayınlanmıştır. Yapılan araştırma ve inceleme sonucunda, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı olay sebebinin psikolojik nedenlere dayandığı anlaşılmıştır.

Haberlerin kamuoyunu yanlış bilgilendirerek, olumsuz algı oluşturmaya sebep olduğu anlaşılmaktadır."