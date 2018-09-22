İmar barışında uyanıklığın böylesi görülmedi!

Ankara’da bazı vatandaşların imar barışından faydalanmak için ileride yapacakları binaları, arsalarının üzerine Photoshop programıyla eklediği bildirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 8 Haziran’da başlatılan imar barışı kampanyası, 31 Ekim’de son bulacak. Kampanya kapsamında, 31 Aralık 2017’ye kadar inşa edilen imar mevzuatına aykırı ve ruhsatsız yapıların kayda alınması planlanıyor.

Hürriyet’ten Deniz Zeyrek, bugün kaleme aldığı yazısında, dün DHA’nın Rize’deki Fırtına Vadisi’nden geçtiği bir fotoğrafı kast ederek bu fotoğrafı Avusturya Alpleri’nde kendisinin çektiği bir fotoğrafla karşılaştırdı.

“İmar affından faydalananlara ilişkin istatistiklerin yer aldığı ‘gururlu’ haberlerin, ilk selde bir felaketin sahnesi olacak o otel inşaatının fotoğrafıyla çıkması gerçekten trajikomik bir durumdu” diye yazan Zeyrek, imar barışıyla ilgili bir ayrıntı da verdi.

Hürriyet yazarı şu ifadeleri kullandı: “Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ile sohbet ederken imar barışıyla ilgili ilginç bir detay verdi. Bazı vatandaşlar, gelecekte yapmayı planladıkları kaçak yapıyı varmış gibi Photoshop programıyla arsaya yerleştirip aftan yararlanıyormuş. Yani vatandaşlarımız geçmişe dönük olacağı söylenen affı, bırakın bugünü, gelecekte kullanmanın yollarını bulmuş bile! Sadece şapka çıkarıyorum.”