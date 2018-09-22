Haluk Levent görevi bıraktı! İşte isyan etme nedeni

Sanatçı Haluk Levent, uzun süredir yürüttüğü AHBAP Başkanlığını bıraktığını duyurdu.

Haluk Levent o babanın çocukları için harekete geçti

Haluk Levent, kararını şu ifadelerle duyurdu:

"Gecenin özeti;

‘Valiliğe gitseydi ölmezdi’ diye kaba bir anlam çıkartılıyor.

Twitlerden böyle bir anlam çıkarılır mı? Evet çıkarılır. Tepkiler de bu yüzden zaten.

Ama ‘baba gururundan gidememiş bile’ dedim. Sorunun çözümü valilikler demedim.

Yine de yanlış anlaşıldım özür dilerim.

Böyle bir yanlış anlaşılmaya sebep verdiğim için AHBAP başkanlığını an itibariyle bırakıyorum. 3 ay beklemeye gerek yok. Bir kişinin bana ana avrat küfrünü 1300 kişinin beğenmesi eksikliğin bende olduğunu gösteriyor.

AHBAP devam edecektir.

AHBAP sayfası devam edecektir.

Lütfen bunu birileri küfür etti ve bıraktım diye algılamayın.

Siyasetçilere örnek olsun diye bırakıyorum.

Sorumluluk bilsinler diye bırakıyorum.

Oturdukları koltuklardan silkelensinler diye bırakıyorum.”