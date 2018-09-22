Subaylara yeni operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı var

ANKARA (DHA) - Ankar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ / PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto üyelerini belirlemek için yürüttüğü 'Ankesörlü telefon' soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı'nda aktif görevde bulunan 19'u üsteğmen, biri teğmen olmak üzere 20 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem imamları ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 19'u üsteğmen, biri teğmen olmak üzere 20 asker şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiştir" denildi.

Açıklamada, şüphelilerden bazılarının yakalanarak emniyete götürüldüğü, diğer şüphelilerin yakalanması için, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyonların devam ettiği belirtildi.