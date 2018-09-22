Atamalarda saray ittifakı çatlağı

Cumhuriyet/Ozan Çepni- Son olarak MHP’ye yakınlığıyla bilinen Türk Eğitim-Sen üyesi kadın müdirenin İstanbul’da bir liseye ataması il milli eğitimin önerisiyle yapılsa da atama kararnamesi Bakanlık tarafından iptal edildi. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, atamanın iptaline ilişkin hükümete yakınlığı ile bilinen Eğitim Bir-Sen’i işaret ederek “Hükümete yakın olan sendikanın tazyiki üzerine bu değişiklik söz konusu. Çok çirkin ve bu ayrımcılık” dedi.

Geylan, ilk olarak “İstanbul Sarıyer’de bir proje okulunun müdürlüğü için İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ün teklifi doğrultusunda MEB tarafından çıkarılan ve İlçe MEM’e tebliği dahi yapılan kararname ipta edildi. Sebep? Çünkü eş yönetim onaylamamış! Vay efendim; nasıl bir sözde sendikanın ve o sendikanın tazyiki altındaki bir siyasi partinin ilçe teşkilatının onayı olmadan devletin okuluna müdür atarsınız! Bunlar, MEB’in tasarrufunu gasp eden bu cüreti nereden buluyorlar çok merak ediyorum” açıklaması ile tepki gösterdi.

Son dönemde MEB’e liyakat eleştirilerini öne çıkaran Geylan, süreci Cumhuriyet’e değerlendirdi. Geylan, “Türk Eğitim-Sen üyesi olduğu için karanameyi iptal eden MEB. Orada hocamız önce atanıyor ancak ardından hükümete yakın sendikanın taziki üzerine bu geri adım söz konusu. Arkasına siyasi partinin gücünü arkasına almış bir sendika” dedi.

‘Yandaş kamuyu yönetemez’

MHP-AKP ittifakının tabandaki karşılığı ve Türk Eğitim-Sen’in bu noktadaki konumuna ilişkin Geylan, “Türk Eğitim-Sen her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının üye olduğu bir sendika. Mensubiyette bir ideolojiye aidiyet aranmaz. Her siyasi partiden arkadaşımız var. Bu ülkede 15 Temmuz felaketi yaşandı. Bu ülkede kamu idaresi bir grubuna aidiyetin teslim edilmemesi gerekiyor. Kamuyu herhangi bir sendika yönetemez ve tedbir alınması gerekiyor” diye konuştu.

Geylan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a yönelik de “Meslektaşının hakkını gasp ederek, mülakat çeteleri marifetiyle ve sadece ‘yandaş’ sıfatıyla makamları işgal edenler, makam için şahsiyetleri un ufak edilenler nasıl saygınlık uyandıracak, nasıl takım lideri olarak görülecek? Yıllardır diyoruz; ilk düğme, adil yönetici atama sisteminin ihdas edilmesidir. Tek kriter liyakat ve adalet olmalıdır. Yönetici atamalarında mülakatı kaldırıp, sadece yazılı sınavın esas alındığı bir sistem ihdas edilmesidir. Bu yapılmadığı takdirde daha çok kul hakkı yenilecek, okullar beceriksiz yöneticilerin elinde heba edilecektir, eğitim sistemimiz daha da geriye gidecektir” dedi.