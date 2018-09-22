O babanın oğlu için taraftarlardan çağrı!

Oğluna, okulun istediği pantolonu alamayan baba, çocuğu okuldan gönderilince gururuna yediremedi. Çaresiz baba, eşine “Çocuklarıma bakamıyorsam, çocuğuma bir pantolon alamıyorsam niye yaşıyorum ki” dedi ve yaşamına son verdi.

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan baba intihar etti

Fenerbahçe taraftarı Devrim'in, oğluyla Şükrü Saracoğlu stadyumunda çekilmiş fotoğrafları ise sosyal medyada günün en çok konuşulan konusu oldu. Taraftarlar Ali Koç ve kulübe seslenerek Devrim'in oğluna sahip çıkılması çağrısında bulundu.