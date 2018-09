Babasını başından vurarak öldürdü, sonra da...

Aksaray'da, borcunu öğrenip tepki gösteren babası Ali C.'yi (50), kız kardeşi Rukiye C.'nin (28) gözü önünde av tüfeğiyle başından vurup öldüren Aziz C. (30), babasının cesedini gece gömmek için bahçedeki kamyonetin kasasına sakladı. Yakınlarının kamyonet kasasına malzeme yüklediği sırada cesedi bulmaları üzerine cinayet ortaya çıktı. Aziz C., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Bağlıkaya Beldesi'nde oturan çiftçi Aziz C., iddiaya göre evde sabah saatlerinde borcunu öğrenen babası Ali C.'nin, tepki göstermesi üzerine tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aziz C., kız kardeşi Rukiye C.'nin gözü önünde av tüfeğiyle babası Ali C.'nin üzerine ateş açtı. Başından yaralanan ve yere yığılan Ali C. olay yerinde yaşamını yitirdi. Kız kardeşini ölümle tehdit eden Aziz C., babasının cesedini hava karardıktan sonra gömmek için bahçede park halinde bulunan kamyonetin kasasına sakladı.



Gün içerisinde Ali C.'yi göremeyen yakınları ise Aziz C. ve Rukiye C.'nin çelişkili konuşmaları üzerine Ali C.'yi çevrede aradı. Yapılan aramada Ali C. bulunamadı. Daha sonra yakınları akşam saatlerinde kamyonete malzeme yüklemek isterken, Ali C.'yi kanlar içinde hareketsiz halde buldu. Ardından jandarma ve sağlık görevlilerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali C.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayın ortaya çıkması üzerine Rukiye C., babasını ağabeyinin öldürdüğünü ve kendisini de ölümle tehdit ettiğini söyledi. Aziz C. ile Rukiye C. jandarma tarafından gözaltına alındı. Ali C.'nin cesedi ise otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.