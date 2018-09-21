AÖF ikinci üniversite kayıt süresi uzatıldı

Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri bünyesindeki 'ikinci üniversite' programına başvuru ve kayıt işlemleri yoğun talep nedeniyle 5 Ekim’e kadar uzatıldı.

Açıköğretim Sisteminden yapılan açıklamaya göre, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile merkezi Açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre eğitim öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler, Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelere internet üzerinden başvurduktan sonra kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Kayıtlar ne zaman sona eriyor?

Adaylar, okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere, lisans eğitimi alanlar lisans veya ön lisans programlarına, ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabilecek. Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerde yabancı dil ile öğretim yapılan programlara kayıt yaptıracak adayların, " Açıköğretim Sistemi Yabancı Dille Öğretim Yapan Programların Yabancı Dil Yeterlik Sınavı Uygulama Esasları"ndaki koşullardan birini sağlamaları gerekiyor.

Adaylar, https://aof.anadolu.edu.tr/kayit/ adresinden " ikinci üniversite" linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştirebilecek. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayıp, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF bürolarından 5 Ekim Cuma günü saat 17.00’ye kadar kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.