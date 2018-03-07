Hülya Avşar'dan skandal sözleriyle ilgili açıklama

Star TV ekranlarında yayınlanan' Bir Hülya Avşar Sohbeti' programında geçen Cuma akşamki konuğu Mehmet Aslantuğ olmuş, Avşar’ın programda kadınlara yönelik kullandığı ifadeler çok eleştirilmişti.

Sosyal medya Aslantuğ'un bu bakışını konuşuyor

Sosyal medyada tepkiler bitmek bilmedi. Avşar'ın'“Ben şeyciyim... Erkek çalışsın, kadın evde çocuklarını kendi büyütsün, yemeğini yapsın, kocasını karşılasın...” sözlerini Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök köşesine taşıdı... Hülya Avşar'ı arayan Özkök "Hülya bu ne laf!" diye sordu, yine skandal bir yanıt aldı: o cımbız çetesi ne derse desin, konuşmamın tamamının arkasındayım.

İşte Ertuğrul Özkök'ün yazısından ilgili bölüm:

"Hülya bu ne laf’ dedim...

“Sen de mi böyle diyorsun” diye cevap verdi.

Ne diyebilirim Hülya, söylediğin lafın önüne arkasına ne koysan anlamı değiştirmez.

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Hülya dedi ki:

“Ben bütün bir konuşma yaptım. Kimseye çalışmayın falan demedim. Tam aksine çalışın diyorum. Kendim hâlâ çalışan bir insanım. Zehra’yı da çalışacak bir kadın olarak yetiştiriyorum.”

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Peki ortadaki o laf ne öyleyse?

Hülya dedi ki:

“Kadının evde yapması gereken şeyler var. Çocuğuna bakacak, evde yemeği yapacak. Bunu iki işi birden beceremiyoruz. Bak bunu ben de beceremedim. Ayrılıklarım bu yüzden oldu. Boşanmaların çoğu bu yüzden oluyor.”

İyi de ortaya koyduğu o cümle ne oluyor?

Hülya dedi ki:

“Ortadan cımbızla çekip almışlar, onun üzerinden TT olma numaraları çekiliyor, sosyal medya infazları yapılıyor...”

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Yazabilir miyim bunları?

“Yaz ama sakın ‘Hülya lafını geri aldı’ falan deme. Ben söylediğim sözün arkasındayım. Ve o cımbız çetesi ne derse desin, konuşmamın tamamında söylediklerime sadığım ve arkasında duruyorum.”

*

Evet arkadaşlar olay budur.

Ne Hülya bana koskoca profesörlerin uyguladığı salaklık testini uyguladı...

Ne de ben söylediğinden ikna oldum.

Sonunda yine aynı şeyi soruyorum.

Hülya bu ne laf..."

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