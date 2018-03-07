THY'den valizler için ilginç teklif

2017’yi 1 milyar 22 milyon dolar esas faliyet kârı ve 11 milyar dolar gelir ile kapatan THY, yeni havalimanına taşınma planını yaptı.

Sadece 12 saat yolcu taşımayacaklarını belirten İlker Aycı, metro çıkışlarına check-in masaları konulmasını önerdi.

29 Ekim'de İstanbul Yeni Havalimanı'na (THY) taşınmaya hazırlanan Türk Hava Yolları (THY), Atatürk Havalimanı'nda tamamladığı son yılı olan 2017'yi rekorla kapattı. Şirket 2017'de 1 milyar 22 milyon dolar esas faaliyet kârı ve 11 milyar dolar gelir elde etti.

Bir grup gazeteciyle bir araya gelen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "2017'yi büyük bir başarıyla geride bıraktık. 2018'e de gayet umutlu bakıyoruz. Şubat iyi geçti, Mart da aynı devam ederse, uzun zamandan bu yana yaşadığımız en iyi ilk çeyrek olacak" dedi.

METRO ÇIKIŞINA CHECK-İN MASASI

THY'nin yeni havalimanına taşınma plan ve stratejisinin hazır olduğunu söyleyen Aycı, "Yerel ve uluslararası paydaşlarımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Oyun planımız hazır. Sadece 12 saatlik yolcu taşımadığımız bir süre olacak, uçakların intikali sağlanacak. 2-3 günde tam kapasiteyle uçuşlarımıza devam ederiz. Orada sadece en büyük değil dünyanın en iyi, en verimli havalimanı iddiasında olmalıyız. Örneğin; yolcunun havalimanı içinde ulaşımını kolaylaştırmak için metro çıkışlarına check-in masaları konulabilir" diye konuştu. THY'nin finansal sonuçlarını da açıklayan Aycı şu bilgileri verdi: "2017'nin son çeyreğinde THY'nin geliri yüzde 24 artarak 2.8 milyar dolara ulaşırken, esas faaliyet kârı da yine rekor bir seviye olan 66 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılı 223 milyon dolar net kârla tamamlayan şirketin elde ettiği gelirlerin toplamı ise 11 milyar dolar oldu."