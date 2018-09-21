İncirlik Üssü'nde FETÖ operasyonu!

DHA - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri komutanlığı'na yönelik yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 3 albay, 2 yarbay, 6 binbaşı, 3 yüzbaşı, 18 üsteğmen, 1 teğmen, 77 astsubay olmak üzere toplam 110 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındığını duyurdu. Gözaltına alınanlardan 6'sının İncirlik Üssü'nde görevli olduğu öğrenildi.

Açıklama şöyle:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 3 albay, 2 yarbay, 6 binbaşı, 3 yüzbaşı, 18 üsteğmen, 1 teğmen, 77 astsubay olmak üzere toplam 110 şüpheli hakkında 21.09.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir.

Gözaltına alınan şüphelilerin hepsi aktif görevdedir ve 5'i pilottur. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve 15 ilde devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

İNCİRLİK'E FETÖ OPERASYONU

Hava Kuvvetleri'ndeki FETÖ yapılanması soruşturması kapsamında Adana İncirlik Üssü'ndeki 10'ncu Tanker Üs Komutanlığı'nda görevli 1 tabip üsteğmen, 5 astsubay gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen polis, belirlediği 6 adrese operasyon yaptı. 4 astsubay Seyhan ve Çukurova ilçelerindeki evlerinde gözaltına alınırken, 1 tabip üsteğmen ve 1 astsubay, İncirlik Üssü nizamiyesi girişinde yakalandı. Gözaltına alınan kişilerin çocuklarını örgütün okullarına göndermediği, içki içip, telefonlarına örgütün haberleşme programı olan Bylock programını yüklemediği, kendi aralarındaki görüşmeleri büfe ve ankesörlü telefonlardan yaptıkları iddia edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, sorguya alındı.