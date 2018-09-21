Velilerden yerleştirme isyanı!

İstanbul Kartal'da çocukları herhangi bir liseye yerleştirilemeyen 68 öğrencinin velisi, ilçe milli eğitim binası önünde bir basın açıklaması yaptı.

Liselere geçiş sisteminin değiştirilmesiyle birlikte yüzlerce çocuk mağdur olurken, İstanbul Kartal’da bir haftadır ilçe milli eğitim önünde bekleyişini sürdüren veliler, bugün basın açıklaması yaptı.

“Bizler Kartal içlesinde 2018 LGS sonucu yerel yerleştirme tercih edip, 5. yerleştirme ve ilçe komisyonu tarafından 6. yerleşetirmesi yapılamayan 68 çocuğun velileriyiz. Bizim çocuklarımızın ortalama başarı puanları (OBP) 80 ile 100 arası olan yani ortaokul başarı ortamaları Türkiye ortalamasının üstünde olan çocuklardır. LGS ilk yerleştirmede yerleştirme kılavuzundaki ve sistemdeki hatalar sonucu öğrencilerin yüzde 95’i yanlış şekilde bir liseye yerleştirildi” diyen veliler, şöyle devam ettiler:

“Şöyle ki bu yerleştirmede OBP puanı 45-50 olan çocuklar Anadolu liselerine yerleşirken, OBP’si 90-100 olan çocuklar ya meslek liselerine yerleştirilmiş ya da bizim çocuklarımız gibi hiçbir okula yerleştirilememiştir. Bakanlık birinci yerleştirmedeki hataları kabul etmiş yerleştirme kılavuzunda değişiklik yapmış hatta bu konuda hatası olan bazı bürokratları görevden almıştır. Bunlar ulusal basına yansımış ve kamuoyunun malumudur.

Bakanlığın yapmış olduğu bu hatanın bedelini 14 yaşındaki evlatlarımız ödüyor. Bizim çocuklarımız eğitim öğretim yılı başlamasına rağmen bir haftadır evde oturup ağlıyor. Bu çocukların en temel hakları olan eğitim hakkı bakanlıkla karşılanmıyor. Bilindiği gibi eğitim hakkı anayasanın teminatı altındadır. Ve 4+4+4 eğitim sistemi mecburidir.

Henüz 14 yaşındaki ve ergenlik çağında olan bu çocuklar okula gidememenin etkisi ile büyük bir psikolojik sıkıntı ve bunalım halindeler. Bizler veliler olarak bakanlık ve hükümetimizinden talebimiz, artık çocuklarımızın anayasal hakkı olan okuma haklarının biran evvel verilmesi ve hepsinin gidebilecekleri bir Anadolu lisesine yerleştirilmelerinin sağlanması.”