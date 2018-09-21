İmam camide Suriyeli kadınla basıldı

Manisa’da görev yapan evli ve 2 çocuk babası imam Eyüp Ö. camide Suriyeli bir kadınla basıldı.

Manisa ’da görev yapan evli ve 2 çocuk babası imam Eyüp Ö. camide Suriyeli bir kadınla basıldı. 40 dakika polislere kilitlediği imam odasının kapısını açmayan imam, birde olay sonrası yatsı namazı kıldırdı. Yatsı namazında cemaat galeyana geldi.

Manisa Menşet gazetesi'nin haberine göre, Salihli’nin Kurtuluş Mahallesi’nde imamlık yapan Eyüp Ö. öğle namazını kıldırdıktan ve cemaatin dağılmasından sonra Suriyeli bir kadını camiye aldı. Durumu fark eden cemaatten birkaç kişi hemen polis çağırdı. Caminin etrafında kalabalığın toplanmasının ardından 5 araç ve 3 motosikletli polis ekibi camiye ulaştı. Camiyi kilitleyen imam 40 dakika boyunca polislere kapıyı açmadı.