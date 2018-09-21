21 Eylül 2018 10:16

Bir ülkeyle daha krize neden olacak tutuklama

Bir ülkeyle daha krize neden olacak tutuklama
Avusturya Cumhuriyeti vatandaşı Max Zirngast tutuklandı.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Avusturya Cumhuriyeti vatandaşı Max Zirngast’in de bulunduğu 3 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

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