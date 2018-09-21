Hileli iflas iddiasının ardından işçi kıyımı geldi!

MEHMET EMİN KURNAZ - BİRGÜN/ Hileli iflas haberleriyle gündeme gelen Anı Tur, bu kez işçi kıyımı ile gündeme geldi. Anı Tur’un Kozyatağı’ndaki merkezinde işçiler 10 Eylül’den beri direnişte. 10 Eylül günü habersizce işten çıkarılan elli işçi, yaklaşık bir haftadır her gün firma önünde toplanıp taleplerini dile getiriyor. BirGün’e konuşan işçiler, habersizce ve eşyaları çöpe atılarak kapı önüne konulduklarını belirtti.

İşten çıkarılan işçilerin çoğunlukla satış, misafir ilişkileri ve uçak bilet departmanlarında çalışanlardan oluştuğu belirtilirken operasyon departmanı çalışanlarına ise çıkış işlemlerinin yapıldığı sözlü olarak beyan edildi. Ancak çıkış belgeleri verilmediği için işe gelmek zorunda bırakılan işçiler görevlerini yürütürken de şirket yetkilileri tarafından istifaya zorlandıklarını söyledi. Eylül ayı itibariyle ödenmemiş kırk günlük maaş, ihbar ve kıdem tazminatları, yemek ücretleri, ekstra mesai ücretleri ve senelik verilmeyen bayram izinleri için bir araya gelen işçiler, haklarını alana dek eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.

İstifaya zorlaması

BirGün’ün ulaştığı işçilerden Umut Öge, firmanın kendilerini istifaya zorladığını belirtti. Öge yaşadıklarını şöyle anlattı: “10 Eylül’de habersizce işten atıldık. Eşyalarımız çöpe atıldı, bir haftadır talepte bulunuyoruz. Firma ihbar ve kıdem tazminatlarımızı ödemiyor, işten çıkarıldığımıza dair bir belge vermiyor. Bizi kendi elimizle istifaya zorluyorlar. içeride alacağımız 40 günlük maaş ve kıdem tazminatlarımız var. Yemek ücreti, ekstra mesai ücreti, senelik bayram izni gibi en doğal haklarımız gasp edildi. Her gün firma önünde eylem yapıyoruz, firma zor durumda ise bunun acısını emekçiden çıkaramazlar. Zor durumdayız ve hakkımız alana dek buradan ayrılmayacağız.”