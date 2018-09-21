DHA - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik soruşturma kapsamında FETÖ ile irtibatlı 3 albay, 2 yarbay, 6 binbaşı, 3 yüzbaşı, 18 üsteğmen, 1 teğmen, 77 astsubay olmak üzere 110 şupheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler aktif görevde.
21 Eylül 2018 09:39
Onlarca subay hakkında gözaltı kararı
Ankara'da FETÖ soruşturmasında aktif görevde bulunan 110 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
DHA - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik soruşturma kapsamında FETÖ ile irtibatlı 3 albay, 2 yarbay, 6 binbaşı, 3 yüzbaşı, 18 üsteğmen, 1 teğmen, 77 astsubay olmak üzere 110 şupheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler aktif görevde.
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