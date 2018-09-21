110 subay hakkında gözaltı kararı

ANKA - Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen aralarında albay, yarbay ve binbaşıların da bulunduğu toplam 110 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerin hepsinin aktif görevde olduğu belirtilirken, 5’nin de pilot olduğu kaydedildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki askerlerden FETÖ’nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 3 albay, 2 yarbay, 6 binbaşı, 3 yüzbaşı, 18 üsteğmen, 1 teğmen, 77 astsubay olmak üzere toplam 110 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin hepsinin aktif görevde olduğu belirtilirken, 5’nin de pilot olduğu kaydedildi. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara merkezli 16 ilde devam ettiği kaydedildi.