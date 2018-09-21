Polis kurşununa yine tutuklama yok

Diyarbakır'da katıldığı 2017 Newrozu’nda Kemal Kurkut'u silahıyla vurarak öldüren polis memuru Y.Ş. hakkında açılan davanın 3’üncü duruşması Diyarbakır 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Geçen günlerde dava dosyasına delil olarak giren bir görüntüde, Kurkut’un öldürülmesine dair olay yerinde görevli polislerden birinin “Adamı vurmaya gerek yok ki” şeklindeki sözlerinin yer alması nedeniyle gözlerin çevrildiği duruşmada sanık polis Y.Ş. ve avukatı katılmadı. Kurkut'un annesi Secan Kurkut ve kardeşi Ferhat Kurkut ile avukatlarının hazır bulunduğu duruşmayı, Medeni Yıldırım’ın annesi Fahriye Yıldırım ve HDP’li vekiller katıldı.

Zorla getirme talebi

Duruşmada ilk sözü alan Kurkut Ailesi’nin avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir, tanıklar hakkında zorla getirilme kararı verilmesini istedi. Baydemir, “Olay yerine ait incelenen 118 video görüntüsünden Kurkut’un ölümüne yol açan kurşunların 3 şahsa işaret etmekte. Ancak bu 3 şahsın ikisi tanık olarak dahi dinlenilmemiştir. Bu topraklarda başka insanların öldürülmemesi için adil yargılanma yapılması gerekmektedir” dedi.

Avukat Mehmet Emin Aktar da yaptığı savunmada, sanık polisin tutuklanması yönündeki taleplerini her duruşma dile getirmeye devam edeceklerini söyledi.

Avukatların ardından savcı da, eksik hususların giderilmesi talebinde bulundu. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti ise, sanık polis Y.Ş.’ye dair tutuklama taleplerini reddetti. İstanbul ATK'den talep edilen raporun ulaştırılması için yeniden yazı gönderilmesini kararlaştıran heyet, avukatların tanık olarak dinlenmesini istediği polislerin tespit edilmesi için Emniyet Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmasına karar vererek, bir sonraki duruşmayı Aralık ayına erteledi.