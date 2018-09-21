Ders kitapları dağıtılamadı! Müfredat aksayacak....

Gecikmenin basım ihalesinin geç yapılmasından kaynaklandığı bildirildi.

Aydınlık’tan Seda Akyüz'e konuşan Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım da kitapların tamamının yaklaşık iki hafta içinde öğrencilere dağıtılacağını öğrendiklerini aktardı. Yıldırım, “Kitapların geç dağıtılması, derslerin işlenmesinde aksamalara neden olacak” dedi.

Yeni eğitim öğretim yılında binlerce öğrenci liseye yerleşemeyerek ders başı yapamazken çok sayıda öğrencinin de ders kitaplarını hâlâ alamadığı öğrenildi. Milli Eğitim Bakanlığı okulların açıldığı ilk gün kitapların sıralarda olacağını açıklamıştı. Ancak 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başladığı 17 Eylül Pazartesi günü öğrencilere kitaplarının birçoğu dağıtılamadı. Bazı okullara hiç kitap ulaşmazken bazılarına da kitaplar eksik gitti. Lise düzeyinde kimya, fizik, Almanca ders kitapları eksik kalırken ilk ve ortaokul düzeyinde de çok sayıda kitap dağıtılamadı.

İki haftayı bulacak

Aydınlık’ın edindiği bilgiye göre, MEB ihaleyi seçimden sonra yaptı. Matbaalara, 45 gün süre tanındı. Kitapların teslim günü 10 Eylül’dü ancak matbaalar üç vardiya çalışsa da yetiştiremedi. Matbaalara geciken gün başına para cezası uygulandığı belirtildi.

Öğrencilerin eksik kitaplarla öğretim yılına başlamasını Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım ile konuştuk. Milli Eğitim Bakanlığı’nda kadrolarının yenilemesinden dolayı ihale işi ile ilgilenilmesinde geç kalındığını söyleyen Orhan Yıldırım şunları belirtti:

Aksama olacak

“Kitap basım ihalesi gecikti. Okullar başladı ama bazı öğrenciler hiç kitap alamadı bazıları da eksik... Sendikamızın edindiği bilgilere göre, kitapların gelmesi iki haftayı bulacak. Öğretmenler müfredattaki konuları belirli plana göre işlemeye başlıyor.”

Hangi konunun hangi hafta işleneceği bunların hepsi önceden belirlendi. Yani kitapların tamamlanmaması ders konularının işlenmesinde aksamalara neden olacak. Çünkü kitapların tamamı geldiğinde bu sefer öğretmenler işleyişe yetişmek için konuları hızlıca anlatıp geçmek zorunda kalacak.”