MEB dolandırıcılık soruşturmasını beklemedi!

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN- BİRGÜN/ Milli Eğitim Bakanlığı’nı (MEB) Zonguldak Erdemir Anadolu Lisesi’nde görevli öğretmen Semiha Ö. İle birlikte 180 bin lira dolandırdığı iddiasıyla soruşturma geçiren Okul Müdürü Engin M. İstanbul’a atandı. İngilizce öğretmeni olan ve okulun pansiyonundan sorumlu müdür yardımcılığı görevini yürüten Semiha Ö. görevinden alınırken, iddiaların merkezindeki okul müdürü yalnızca kınama cezası aldı. Okulun temizlik görevlilerini ve mutfak personelini akrabaları arasından seçtiği de öne sürülen Engin M.’nin sorgulandığı suçlamalar arasında, okul yurdunda kalan öğrencilerden usulsüz para toplamak ile harçlıkları kendi hesabına aktarmak ve okul bahçesine kendisine ait yatakhane yaptırmak yer aldı.

Okulun pansiyonunda kalan 15 farklı okulun öğrencilerine gönderilen kırtasiye ve giyecek ödeneklerini zimmetine geçirdiği öne sürülen Engin M., bu yolla Bakanlığı 180 bin lira dolandırdığı suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Paranın akıbetini soranlara, okulun kasasına konulduğunu ve öğretmen Cemile G. ile birlikte daha sonra dağıtacağını söyleyen okul müdürünün daha sonra pansiyona geç gelen öğrencilerin bu haktan yararlanamayacağını savunarak parayı dağıtmadığı da iddia edildi.

‘Benim dediğim olur’

Okuldaki öğretmenlerden edinilen bilgiye göre; Engin M., okulun pansiyon binasının yanına da ayrı bir yatakhane yaptırdı. Pansiyonda çalışanların tamamının, öğretmen Cemile G. ile Engin M.’nin akraba ve tanıdıklarından seçildiği belirtilirken, okulun aşçısına MEB’den aldığı maaş dışında aylık 350 lira yol parası verildiği kaydedildi. Engin M’nin öğretmenlerin kendisine yönelttiği suçlamalara ise, “Ben okul müdürüyüm benim dediğim olur” sözleriyle karşılık verdiği ileri sürüldü.

‘Eğitim Bir Sen sahip çıkmadı’

Olayın yerel medyaya yansıması üzerine MEB, dolandırıcılık iddialarına adı karışan okul müdürü ve öğretmenlerle ilgili soruşturma başlattı. MEB Yüksek Disiplin Kurulu’na savunma veren Semiha Ö., konuşmak istediğinde susturulduğunu savunarak üyesi olduğu Eğitim Bir Sen’in de kendisiyle ilgilenmediğini iddia etti. Suçlamaları reddeden öğretmen görevinden alındı. Semiha Ö’nün, “Bana talimatları verdi” dediği Engin M. ise İstanbul’a öğretmen olarak atandı. Hükümete yakınlığıyla bilinen Eğitim Bir Sen üyesi olan Engin M.’nin, bu ilişkileri nedeniyle yaptırımla karşılaşmadığı ileri sürüldü.

Soruşturmanın uzun süredir devam ettiğini söyleyen Eğitim Sen Zonguldak Şube Başkanı Orhan Yılmaz, okul müdürünün soruşturma devam ederken İstanbul’a öğretmen olarak tayin edilmesinin doğru olmadığını belirtti.

‘Mülakata karşı liyakat’

Yaşananların eğitimde liyakatin kaldırılmasının utanç fotoğrafı olduğunu belirten Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan da konuya ilişkin bir açıklama yaptı: “İdarecilerin önemli bir bölümü hem kamu kaynaklarını, hem de velilerden ‘gönüllü bağış’ diye toplanan ancak zorunlu bir uygulama olarak dayatılan kaynakları kullanımda tek söz sahibi olan kişiler haline gelmiştir. Mülakata karşı liyakat mücadelesi artık tüm eğitim ve bilim emekçileri için yaşamsal bir mücadeledir.”