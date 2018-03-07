Flaş düzenleme: Mahkeme kararı olmadan...

Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle mahkeme kararına gerek kalmadan nüfus müdürlüklerinden isim ve soyisim değiştirilebilecek.

Yenişafak’tan Osman Özgan’ın haberine göre, Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle ‘ad ve soyad mağduru’ olanlara mahkeme kararına gerek kalmadan nüfus müdürlüklerinden gerekli düzeltmeleri yapabilmesinin önü açıldı.

Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından ad ve soyadı değişikliği veya düzeltilmesi yapmak isteyen onlarca kişi nüfus müdürlüklerine müracaatta bulundu.

3 Kasım 2019’a kadar devam edecek düzenlemeye ilişkin tüm nüfus müdürlüklerine İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünce ‘Ad ve Soyadı Değişikliği’ konulu yeni bir genelge gönderildi. Söz konusu değişikliğe ilişkin düzenlemenin hatırlatıldığı genelgede, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişikliği olup olmadığı hususlarında değerlendirme yapılmasında Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanlığı’nın Yazım Kılavuzu ile Türkçe Sözlüğü’nden istifade edilmesi gerektiği belirtildi.

Mahkeme kararına gerek olmaksızın ad ve soyadları bir defaya mahsus olarak değiştirilebiliyor ve karar kesin sayılıyor. İkinci kez ise nüfus müdürlüklerinden değişiklik yapılamıyor. Ancak genelgeye göre, söz konusu kanun yürürlüğe girmeden önce mahkeme kararıyla ad ve soyadı değiştiren kişiler de nüfus müdürlüklerinden değişiklik yapabilecek.

Genelgede, Arapça ve Farsça kökenli özel adların düzeltilmesi taleplerinin nüfus müdürlüklerince değerlendirilebileceği ifade edildi.

Buna göre, ‘Muhammet, Ahmet, Zeynep, Mahmut’ gibi özel adlar ‘Muhammed, Ahmed, Zeyneb, Mahmud’ olarak değiştirilebilecek.