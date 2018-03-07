‘Fesli tarihçi’nin ‘tapu gösterdiği’ restorana suç duyurusu

AKP’ye yakın televizyon kanallarına fesiyle çıkmasıyla tanınan tarihçi Kadir Mısıroğlu’nun tapusuna sahip olduğu Kuleli Yakamoz Restaurant için denize kaçak çıkma yapıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Mısıroğlu, sıklıkla Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e hakaretvari sözler sarf etmesiyle biliniyor.

Sözcü yazarı Soner Yalçın, ‘İngiliz parmağı’ başlıklı 23 Şubat tarihli yazısında, Mısıroğlu’nun hayatına dair bilgiler vermiş ve sözlerini şöyle bitirmişti: “Mısıroğlu’nun Kuleli Askeri Lisesi yanındaki Kuleli Yakamoz Restaurant, 15 Temmuz FETÖ darbesi gecesi ne yaptı? Kadir Mısıroğlu’nun adı bir yerde geçecek de, o iş karışık olmayacak!”

Yalçın’ın köşesindeki fotoğrafta ise Kadir Mısıroğlu’nun sahibi olduğu restoranının fotoğrafının altında şöyle yazıyordu: “Osmanlı hayranı, Atatürk düşmanı Fesli Kadir’in denize sınır Yakamoz Restaurant’ı 10 milyon dolara satmak istediği iddia edilmişti. Mekan halâ onun.”

A Haber tedavisinin ardından taburcu olan Kadir Mısıroğlu ile evinde görüşmüş, Mısıroğlu, Sözcü gazetesini eline alarak şöyle demişti: “Bu komünistlere diyeceksin ki ‘Mal sahibi olmak suç mu yav.’ Sen diyebiliyor musun bunu gayrimeşru edindin. Diyebiliyor musun bu lokantasında içki satılıyor. Manşetlik ne var? Buranın tapusu 40 seneden fazladan beri benim. Tapu 1977’de…”

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre, Kuleli Yakamoz Restaurant’ın kaçak bölümlerine işlem yapılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) CHP’li Meclis üyeleri Nadir Ataman ve Hüseyin Sağ, İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne başvurdu.

Eski ve yeni fotoğraflar karşılaştırıldığında, kazık çakılarak mülkiyeti Mısıroğlu’na ait restoranın denize doğru enine 6 metre, boyuna 40 metre olmak üzere yaklaşık 250 metrekare büyütüldüğü vurgulandı.

CHP’li üyeler yaptıkları başvuruda, kaçak lokanta ile ilgili imara aykırı yapılaşmaya karşı bir işlem yapılıp yapılmadığını sordu. Onaylı restorasyon projesine ve İBB Meclis kararına aykırılıkların tespit edilmesini istedi.

Önce ret sonra kabul

Lokantanın bulunduğu 955 metrekarelik parsel 1983 tarihli Boğaziçi Nazım Planı’nda ‘yeşil alan’da kalıyordu. İmara aykırı şekilde yapılaşmaya açılan alan için 2011 yılında plan değişikliği istendi.

Yeşil alana yapılan yapıları yasal hale getirmek için imar fonksiyonunun ‘lokanta alanı’ olarak değiştirilmesi talebi İBB Meclisi’nin 10 Ağustos 2011 tarihli meclis oturumunda oy birliği ile reddedildi.

13 Eylül 2012 tarihli İBB Meclis oturumunda parsele ilişkin imar planı değişikliği bir kez daha gündeme geldi. Parselin yeşil alandan çıkarılarak ‘turizm tesisi alanı’na alınması istendi. İBB bu kez talebi kabul etti.

Kararda “Parselin 20 Ocak 1978 tarihinde edinildiği ve o tarihte imarlı olduğu görüldüğünden uygun görülmüştür” denilerek lokantanın bulunduğu parsel oy çokluğu ile ‘turizm tesisi alanı’ oldu.

‘Yaklaşık 1000 metrekare kapalı alan oluşturulmuş’

Kurula başvuran meclis üyelerinden Hüseyin Sağ restoranın hemen yanında Boğaz’ın en güzel yalı camilerinden biri olan tarihi Kaymak Mustafa Camii bulunduğunu söyledi.

Boğaziçi ön görünümde denize kazık çakılarak üzerine gecekondu yapıldığını söyleyen Sağ “İBB’den geçen imar planındaki komşu çekme mesafelerine uyulmamış. Arsanın tamamına komşu payı bırakılmadan birçok parçacıl yapılar yapılmış. Kıyı kanununa aykırı hareket edilmiştir. Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarında, bunların bitişik parselleri ile koruma alanlarında yer alan taşınmazlarda, izinsiz inşai ve fiziki müdahalede bulunulamaz” diye konuştu.

Nadir Ataman ise Kuleli Yakamoz Restaurant’ın Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki alanını içinde olduğunu belirtti.

Kaçak yapının denizin üzerine kadar taştığını ifade eden Ataman “Kazanılan alanın üstü de kaçak olarak kapatılarak kapalı alan oluşturulmuş. Yine parsel içinde kademelendirme yapılarak ikinci bir kat oluşturulmuş ve kapalı alan haline getirilmiştir. Ayrıca teras katı bulunmaktadır. Yaklaşık 1000 metrekare kapalı alan oluşturulmuş” dedi.