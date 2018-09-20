Bugün akşam saatlerinde Hüseyin Burnu'nda devriye görevini yapan sahil güvenlik ekipleri, tekneyle Yunanistan adalarına kaçmak için hazırlık yapan kaçak göçmen grubunu fark etmesi üzerine harekete geçti. Yapılan operasyonda Filistin uyruklu 14 kaçak yakaladı. Kimlik tespitlerinin yapılması için sahil güvenlik komutanlığına götürülen kaçak göçmenlerin buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi.
20 Eylül 2018 23:29
Yunan adalarına kaçmak isterken yakalandılar
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasadışı yollardan Yunanistan adalarına kaçmak için hazırlık yapan 14 kaçak yakalandı.
Çok Okunanlar
-
Traktörle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
-
Yunan adalarına kaçmak isterken yakalandılar
-
10 yaşındaki çocuk pompalıyla dehşet saçtı!
-
Ölüm orucuna girmişti... O tutukludan kötü haber
-
Fabrika işçisi genç boğazı kesilerek öldürüldü
-
Hakkari'de uyuşturucu tacirlerine darbe
-
Talihsiz baba kozalak toplarken canından oldu
-
'Sultangazi terörden arındırıldı'
-
Evinde depolamış; 422 şişe ele geçirildi!
-
22 kaçak Afgan böyle yakalandı