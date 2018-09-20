Ölüm orucuna girmişti... O tutukludan kötü haber

Vefa Kartal, tutulduğu Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde 77 gündür ölüm orucunda. Kartal’ın ölüm orucuna başlama gerekçesi cezaevinde maruz kaldığı hak ihlalleri.

İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) aktardığına göre 24 yıldır cezaevinde olan Kartal, İzmir 1 nolu F Tipi Cezaevi’ndeyken hastane sevkleri keyfi olarak engellendi. O da bunun üzerine geçtiğimiz yılın Haziran ayında Adalet Bakanlığı’na, Meclis İnsan Hakları Komisyonu’na ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusu ve dilekçe yazdı. Ancak üç ay boyunca bir cevap alamadı.

Dilekçeleri dahi işleme konulmayan Kartal ise bunun üzerine 18 Ağustos 2017’de bu durumu protesto etmek için açlık grevine başladı. Açlık grevinin 61. gününde apar topar Tekirdağ 1 nolu F Tipi Cezaevi’ne sürgün edilen Kartal’a cezaevine giriş esnasında çıplak arama dayatıldı, kabul etmediği için de darp edildi.

Kartal, doktordan rapor alıp savcılığa suç duyurusunda bulunsa da bu da karşılıksız kaldı. Suç duyurusuna olumsuz yanıt geldi ve Tekirdağ 1 nolu F Tipi Hapishanesi’ne getirildikten sonra uzun süre eşyaları kendisine verilmedi.

YENİDEN GRAVE BAŞLADI

Kartal, açlık grevinin 114’üncü gününde eşyaları kendisine verildiği için o dönem açlık grevini sonlandırdı.

Vefa Kartal şimdi ise tutulduğu Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde tam 77 gündür ölüm orucunda. Ailesinin verdiği bilgiye göre Kartal’ın bilinci kapanmaya başladı. Yaklaşık 2 yıl önce, beyin lobları arasındaki damarlarda şişme olduğu için beyin cerrahisine sevk edilen Kartal’da hepatit B, prostat, yüksek tansiyon, ülser, bağırsak sorunu, alerji gibi birçok sağlık sorunu mevcut.