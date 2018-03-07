İstanbul'da elektrik böyle kabloları patladı!

Olay, Çağlayan Mahallesi Sahra Sokak üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Sokak içerisindeki elektrik kabloları henüz bilinmeyen bir nedenler kısa devre yaparak yanmaya başladı. Bir süre sonra kopan kablolar yola düştü. Elektrik direğinde ve yere düşen kablolarda şelale ve küçük çaplı patlamalar meydana geldi.

BİZ BURADA TEHLİKE YAŞIYORUZ

Mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşarken durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yere düşen kablolar bir süre daha yolda yanmaya devam etti. Yanma ve patlama sırasında yoldan geçen kimsenin olmaması nedeniyle herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Bir mahalle sakini, "Burada bütün kablolar dışarıda, bunları yer altına almayı düşünüyoruz. Biz burada tehlike yaşıyoruz’ diye konuştu.