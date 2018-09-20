Azeri iş insanının katil zanlısının ifadesi sürüyor

Azeri iş insanı Etimat İsmaiyılov’un öldürülmesi ile ilgili soruşturmada katil zanlısı Azeri eski polis şefi, emekli albay Gözal Damirov gözaltına alındı. Damirov'un, polisteki ilk ifadesinde, ofisteki tartışmanın ardından evine giderek yanına aldığı Glock tabancasıyla İsmaiyılov’a peş peşe ateş açtığını söylediği öğrenildi. Soruşturmada iki isim arasındaki anlaşmazlığın olayın birlikte kurdukları bir şirketin hisse devri tartışmasından çıktığına dair bulgulara ulaşıldı.

Çetin Aydın’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, Bakırköy Florya’da ofisi bulunan Azeri iş insanı Etimat İsmaiyılov, dün akşam saat 21.00 sıralarında Azeri eski polis şefi Gözal Damirov tarafından silahla vurularak öldürüldü.

SSCB döneminde Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcılığı ve bir dönemde Adalet Bakanlığı yapan İlyas İsmaiyılov’un oğlu olan işadamı Etimat İsmaiyılov’u öldüren Damirov, Beşiktaş’ta şoförünün cep telefonu takip altına alınarak yakalandı. Şoförü Barış A. da gözaltına alındı. Damirov’un olayda kullandığı ruhsatsız Glock tabanca da araçta bulundu.

Damirov, Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliğinde sorguya alındı. Polisin yaptığı araştırmadaki iddialara göre, İsmaiyılov ve Damirov, AVM işletmesi, gıda ve elektronik eşya ticareti konusunda birlikte iş yapıyordu. Damirov, İsmaiyılov’a birlikte iş yaptıkları şirketin yüzde 2 hissesini devredecekti. Damirov, yaşadığı bazı sorunlar nedeniyle hisse devrini yapamadı. Bu da İsmaiyılov’la arasında tartışmanın başlamasına neden oldu. İddiaya göre, İsmaiyılov, Damirov’a devrin gecikmesinden dolayı zarar edeceğini söyleyerek tehditvari bir konuşma yaptı. Damirov, kendisi ya da oğullarına zarar gelebileceğini düşünerek konuşmayı sonlandırdı ve ofisten çıktı. Evine giderek Glock tabancasını aldı. Geri döndü ve ofisteki İsmaiyılov’a peş peşe ateş açtı.

İddiaya göre, Damirov, ilk ifadesinde, kendisinin olayı gerçekleştirmemesi halinde İsmaiyılov’un harekete geçeceğini ve kendisine ya da çocuklarına zarar vereceğini söyledi. İddiaya göre, Damirov, devir konusundan 4 milyon dolar alacaklı olduğunu söylemesi üzerine tartışma başladı. Polis, olay sırasında ofiste olan Rus K.S ve Kazakistanlı Z.A’nın da tanık olarak ifadesini aldı.

Damirov ve şoförünün Emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Emekli albay olan Gözal Damirov’un 1990’lı yılların başında Azerbaycan’da İl Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunduğu, Bakü’de bir buzdolabı fabrikasının yöneticisi olduğu belirtildi. Damirov’un Azerbaycan ve Türkiye’de yatırımları olduğu bildirildi.