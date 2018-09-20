Tayin edilen polis memuru emniyeti karıştırdı

Trabzon'dan Gaziantep'e tayin edilen polis memuru Tugay Ş., emniyette korku dolu dakikalar yaşanmasına neden oldu.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Tugay Ş., 30 Mayıs'ta trafikte tartıştığı bir kişiye silah çektiği iddiasıyla gözaltına alındı. Enis Yıldırım'ın haberine göre Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Tugay Ş. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Polis memuru, olayın ardından kendisini tutuklamaya sevk eden savcı ile tartıştı.

Tugay Ş. savcının "O bıyıkları uzatmakla ülkücü ve milliyetçi olunmaz" şeklinde sözler sarf ettiğini ileri sürerek, sosyal medya hesabından paylaştı. Yaşananların ardından Emniyet Genel Müdürlüğü, Tugay Ş.'nin Gaziantep'e tayin edilmesine karar verdi.

BEYLİK SİLAHI KAFASINA DAYADI

Dün sabah emniyete gittiğinde Gaziantep'e tayin edildiğini öğrenen Tugay Ş. çılgına döndü. Asayiş Şube'den çıkarak soluğu müdürlük katında alan polis memuru, kendisine haksızlık yapıldığını ileri sürerek, emniyet müdürü ile görüşmek istediğini söyledi. Müdürü makamda bulmayan Tugay Ş., bu kez beylik silahını kafasına dayadı.

Kendisine sahip çıkılmadığı belirten Tugay Ş., sürgünü hazmedemediğini ve ölmek istediğini söyledi. Bu sırada odalarından çıkan şube müdürleri ve emniyet müdür yardımcıları Tugay Ş.'yi ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra Tugay Ş. silahını emniyet müdür yardımcısına teslim etti. Gözaltına alınan polis memuru çıkarıldığı mahkemede "silahlı tehdit"ten tutuklandı.

Emniyet genel müdürlüğünün soruşturma için müfettiş görevlendireceği öğrenildi.