4 ilde FETÖ operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli iken ihraç olan ve örgütün dijital arşivlerinde Örgüt içerisinde sorumlu olan’ şeklinde konumlandırılmış 6 şüpheliyeÿyönelik dün Mardin merkezli 4 ili kapsayan eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında Batman’da Mesut S., Denizli’den Ramazan K., Mardin’de Yasin D., Halil İbrahim Y. ve Cuma B. isimli 5 şüpheli Kom Şube Müdürlüğümüzdeki işlemleri tamamlanmasının ardından bugün Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.