Öğrencilere imam hatip dayatması

Figen Atalay - Cumhuriyet - Okulların açılmasının üstünden neredeyse bir hafta geçti ama binlerce öğrenci hâlâ liselere yerleşemedi. Okulsuz, açıkta bekleyen ve Anadolu liselerine kayıt olmak isteyen pek çok öğrencinin velisi, günlerdir bulundukları yerlerdeki milli eğitim müdürlüklerinde sorunlarına çözüm arıyor.

Liselere yerleştirme sürecinde açıkta kalan öğrenciler, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri bünyesinde oluşturulan komisyonlar aracılığı ile yerleştirilmeye başlandı. Ancak, Anadolu liselerinin çoğu dolduğu, pek azında da çok az sayıda kontenjan kaldığı için öğrenciler imam hatip ya da meslek liselerine yönlendirilmeye devam ediliyor. İmam hatip ya da meslek lisesine gitmek istemeyen öğrencilere de açık liseden başka seçenek kalmıyor. İmam hatip ve meslek lisesi istemedikleri için açıkta kalan çocuklarının Anadolu liselerinde öğrenim görmesini isteyen veliler, pek çok yerde ilçe milli eğitim müdürlükleri önünden ayrılmıyor. Yetkililer velileri, “birkaç gün izin verin sorun çözülecek” diyerek sakinleştirmeye çalışıyor.

Dayatmaya devam

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan , “Ülke genelinde velilerin ve öğrencilerin temel talebi akademik liseler olmasına rağmen yerel yerleştirme ısrarı, okul türü sınırının dayatılması, merkezi sınavla öğrenci alan okullarda tercih hakkı kazanmasına rağmen kontenjan artırımı yapılmayarak yaşama geçirilen uygulamalarla en az yarım milyon öğrenci istemediği okullara zorunlu yerleşmek zorunda bırakılmıştır” dedi.

Plansız süreç

Açıkta kalan üç bin öğrencinin, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ve okul idarecileri tarafından imam hatip ve meslek lisesi yazmak zorunda bırakıldığına dikkat çeken Aydoğan şunları söyledi:

“Öyle plansız bir süreç işletilmiştir ki öğretim yılının başlamasına rağmen öğrenciler hâlâ okullarına başlayamamış ve belirsizlik, dayatma devam etmektedir. Her öğrencinin istediği okulda eğitim görme hakkı vardır. İstemediği okul türünü dayatmak çocuk hakkı ihlalidir. Günlerdir veliler il/ilçe milli eğitim müdürlükleri önünde sorunlarına çözüm aramaktadır. Eğitim sisteminde, okullaşma politikasında yapılan yanlışların sorumlusu öğrencilerimiz, velilerimiz değildir. Öğrencilerimiz birer rakam değil, her biri bir yaşam ve ülkemizin geleceğidir. Açıkta kalan tüm öğrencilerimiz bir an önce istedikleri okul türüne yerleştirilmelidir.”

Şırnak'ta her yer imam hatip

Eğitim Sen ’in “ Şırnak Öğretim Yılı Başı Raporu’nda “il genelinde imam hatip lisesi ve imam hatip ortaokullarına ağırlık verilmesi bir diğer problemdir. Bu konuda velilerden çok ciddi şikâyetler gelmektedir” denildi.

Raporun bu bölümü şöyle: “Velilere imam hatip dayatılıyor. Ya imam hatipe gönder ya da servis tut başka yere gönder deniliyor. Örneğin Cizre merkezde 4 tane büyük ortaokul imam hatipe çevrildi. Şırnak merkez de mahallenin tek ortaokulu imam hatip oldu. Şırnak Balveren’in tek lisesinin imam hatipe çevrildiğini söyleyebiliriz. Hatta bu okul öğrenci bulamadığı için kapanma durumuyla karşı karşıya.”