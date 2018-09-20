'Aile üniversitesi' savunması: Evlenmeyin mi diyeyim

Hürriyet’e konuşan Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, çalışanların liyakatla işe alındığını savunarak “Karı kocanın birlikte çalışması yasak mı” dedi. Üniversitede aranan koşulları sağlayanların işe alınabileceğini belirten rektör açık çağrı yaparak, “Buyursunlar gelsinler” ifadelerini kullandı. Rektör, şunları söyledi:

Aile üniversitesine dönüştü! Skandal kadro

500 KİŞİYİ İŞE ALDIM

“12 yaşındaki bir üniversitenin Antarktika’ya gitmesinin, kendi ekmeğini üretmesinin, teknokent çalışmalarının basında yer almasını ve destek verilmesini istiyoruz. 2011’den beri görevdeyim. 500 kişiyi işe aldım. Bunların içinde iki kişi mahkemeye başvurdu. Onlar da lehimize sonuçlandı. ‘Şöyle olmadığım için üniversiteye alınmadım’ diyen kişi ne gerekiyorsa yapsın. Aile birliği denen bir kavram var. Birçok sendika bunların bir araya getirilmesi gerektiğini ısrarla söyler. Karı kocanın birlikte çalışması yasak mı? Burada birbirinizle evlenmeyin demeyi yeni öğrendim. Bundan sonra Hitit Üniversitesi’ne gelenler evlenemeyecekler! Demek ki yanlışmış bu. Doktorlar doktorla, öğretmenler öğretmenle evlenebiliyor, aynı dili konuşan insanlar. Kamuya evlenmeyi yasaklayalım o zaman. Biri çıksın desin ki liyakat olmadan birini almışsınız. Evlenenlere evlenmeyin mi diyeyim? Karı koca başvurmuş, ne yapayım almayayım mı? Ayrılıp, boşanın gelin mi diyeyim? Benim 1400 elemanım var. 20-30 kişiyle nasıl genelliyorlar anlamakta güçlük çekiyorum.”