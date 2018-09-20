Azeri işadamı İtimat İsmailov'u ofisinde silahla öldüren saldırgan Gözel Damirov, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla cinayetten kısa süre sonra saat 01.00 sıralarında Beşiktaş'ta yakalandı. Saldırıda kullandığı silahın da ele geçirildiği belirtilen zanlının sorgulamaya alındığı öğrenildi.
20 Eylül 2018 02:51
O işadamını öldüren saldırgan yakalandı
Bakırköy'de, Azeri işadamı İtimat İsmailov'u öldüren silahlı saldırgan, Beşiktaş'ta yakalandı.
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