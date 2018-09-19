Tramvayda yakalandılar

FETÖ/PDY'nin Marmara Muhasebe İmamı olan ve hakkında mahkemenin arama kararı bulunan Sami kod adlı Orhan S. ile eşi Fatma S'yi tramvay durağında gözaltına aldı.

Hürriyet/Çetin Aydın- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği kararı ile aranan Orhan S. ile ilgili bilgilere ulaşan İstanbul İstihbarat Şube ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekiplerin koordineli yürüttükleri çalışmada, Orhan S'nin Güngören Tramvay durağında olduğu belirlendi. Dün akşam saatlerinde düzenlenen operasyonda, Orhan S. ile yanında bulunan ve hakkında arama kararı bulunan eşi Fatma S. gözaltına alındı. Orhan S. ve eşinin üzerinde sahte kimlikler çıktı.

Yapılan araştırmaya göre, Orhan S., 2008'den itibaren Başakşehir, Küçükçekmece ve Avcılar eyaletlerinden sorumlu muhasebeciliği, daha sonra Bakırköy, Zeytinburnu ve Güngören'den sorumlu muhasebeciliği yaptıktan sonra Anadolu Büyükşehir Muhasebecisi olarak örgüt tarafından görevlendirildi. Orhan S., İstanbul Anadolu yakası ile birlikte Düzce, Sakarya, Yalova, Zonguldak, Karabük ve Kocaeli'deki para trafiğini yönetti. Orhan S., polisin tespitlerine göre son olarak Marmara Muhasebe İmamı olarak faaliyet yütüterek, FETÖ/PDY'nin Marmara bölgesindeki para trafiğini yönetmeye başladı.

Örgütün kilit isimlerinden biri olduğu belirtilen Orhan S. ve eşi Fatma S. sorgulanmak üzere Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.