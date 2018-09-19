İstanbul'da hareketli dakikalar!

Kağıthane , İzzetpaşa Caddesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, Kuştepe'de devriye gezen polis ekipleri içerisinde iki kişinin bulunduğu otomobilden şüphelenerek durdurmak istedi. Polisin “Dur" ihtarına uymayan şüpheliler otomobil ile kaçmaya başladı.

KOVALAMACA YAŞANDI

Bunun üzerine polis ile şüpheliler arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamacanın ardından polis ekipleri aracı İzzetpaşa Caddesi üzerinde durdurdu.

POLİSE ATEŞ AÇARAK KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Bunun üzerine araçtan inen şüphelilerden biri polise ateş açarak kaçmaya başladı. Poliste açılan ateşe karşılık verdi. Yaşanan olayda otomobildeki 2 şüpheli polis tarafından yakalanarak Çağlayan Polis Merkezi'ne götürüldü. Yaşanan olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

9-10 EL ATEŞ EDİLDİ

Olayın görgü tanığı Samet Yankıç, “Arabanın içerisindekiler polisten kaçıyordu. Yolcu koltuğunda oturan kişi polise ateş etmeye başladı. Polislerde onun peşinden koşmaya başladı. Polise silah sıkan kişi ara sokağa kaçtı, sürücü ise polis tarafından yakalandı. Aldılar götürdüler, olayda kimse yaralanmadı. Ama 9-10 el ateş edildi. Aracı Kuştepe'den beri kovalıyorlarmış burada yakandı" dedi.