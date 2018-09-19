İşadamına Florya'daki ofisinde kanlı infaz

Sözcü- İstanbul polisini harekete geçiren olay Bakırköy’e bağlı Florya’da yaşandı. İddialara göre, Azeri İş adamı İtimat İsmailov ile Gözel Demirov arasında alacak verecek meselesi üzerine tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın ardından Gözel Demirov, yanında bulunan silahıyla İtimat İsmailov’a ateş etti. Açılan ateş sonucu İsmailov hayatını kaybederken, polis Gözel Damirov’u yakalamak için çalışma başlattı.



İtimat İsmailov ve gazeteci eşi Sevil Nuriyeva

İtimat İsmailov’un bir dönem Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı yapan İlyas İsmailov'un oğlu ve gazeteci Sevil Nuriyeva’nın ise eşi olduğu öğrenildi.

KATİL ESKİ POLİS ŞEFİ

İş adamı İtimat İsmailov'u vurduğu iddia edilen Gözel Damirov’un ise Azerbaycan’da bir dönem emniyet müdürlüğü yaptığı öğrenildi.