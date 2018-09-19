Kemer’e bağlı Beldibi Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. D400 karayolu yakınında çıkan yangın Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polisin de bölgede güvenlik önlemi aldığı yangının kontrol altına alınması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.
19 Eylül 2018 21:47
Kemer’de orman yangını, çok sayıda itfaiye gönderildi
Antalya’nın Kemer ilçesinde akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.
Çok Okunanlar
-
Kan donduran koca dehşeti!
-
TEM'de kimyasal alarmı!
-
Otel hırsızlarından pişkin savunma
-
Trafikte yeni dönem başladı! Binlerce ceza...
-
Kemer’de orman yangını, çok sayıda itfaiye gönderildi
-
Araçtan ateş açtı, kendini böyle savundu
-
Hatay’da terör operasyonu: 2 gözaltı
-
İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapalı
-
İki anne siniz krizi geçirdi
-
Pamuk tarlasında uyuşturucu operasyonu