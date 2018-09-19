3. Havalimanı işçileri: AKP'ye oy verdik

Üçüncü Havalimanı inşaatında çalışma koşullarının iyileştirilmesi için eylem yaptıkları için tutuklanan 24 işçiden bazılarının ifadesi ortaya çıktı.

AKP iktidarı Üçüncü Havalimanını, prestij projesine çevirirken havalimanı inşaatında çalışan işçilerin isyan etmesiyle gerçekler ortaya çıktı.

İnsanlık dışı koşullarda çalıştırılan işçiler, tahtakurusu olan odaların düzenlenmesi, iş güvenliğinin sağlanması ve insani koşulların iyileştirilmesi amacıyla yaklaşık bir haftadır eylem yapıyor.

Öyle ki iktidar işçilerin çağrısına kulak vermek yerine, polis ve jandarmayla işçilerin kaldıkları konteynerlere baskın yaparak bazı işçileri önce gözaltına aldı daha sonra da 24 işçiyi tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Fakat tutuklanan işçilerin mahkemede verdikleri ifadeler onlarca dramı da gün yüzüne çıkardı. O işçilerden biri de 21 yaşındaki Ramazan Gözel.