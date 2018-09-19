'İnançlı hoca'ya ikinci eş oldu: Kâbusu yaşadı

Safa Elmendil henüz 32 yaşında 2 çocuk annesi bir kadın. Eşini 5 yıl önce Suriye’deki iç savaşta kaybetti. Kısa süre sonra da babası ve iki erkek kardeşini. Türkiye’ye kaçan Elmendil’in ilk durağı Reyhanlı’daki Şehit Bahattin Yıldız Yetim Misafirhanesi’ydi.

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre, burada meme kanserine yakalandığını öğrendi. Burada tedavi oluyor, kendini güvende hissediyordu. Her şey yolunda giderken, misafirhaneden ayrılıp 2 çocuğuyla İstanbul Fatih’teki Şam Yetim Derneği’ne geldi.

Kumalığı kabul etti

Dernekteki bir görevli ona, 46 yaşındaki Recep Yeter’den bahsetti. İnançlı bir hoca olduğunu aktardı ve evlenmek istediğini söyledi. Evliliği kurtuluş olarak gören Elmendil, kuma olmayı kabul etti ve Yeter ile yaşamaya başladı. Genç kadın, sonrasında yaşadığı kâbusu Milliyet’e şöyle anlattı: “Evlenme isteğini çocuklarımın geleceği için kabul ettim. Onların bir evi olsun istedim. Çünkü gidecek bir yerim yoktu. Daha sonra Recep beni ve çocuklarımı, eşinin kaldığı eve değil, Esenyurt’ta kiraladığı başka bir eve götürdü. 10 yaşındaki kızımı da yatılı Kuran kursuna yazdırdı. Kendisi de 10 günde bir eve geliyordu. Birlikte olduğumuz sürede de (10 ay) bana 3 defa şiddet uyguladı. Çok kötü dövdü. 2 defa zorla kürtaj yaptırdı. Gidecek yerim olmadığı için yaptıklarına katlandım. Benimle evlendikten sonra da, 3’üncü eş olarak Reyhanlı’dan getirdiği, 24 yaşında bekar bir Suriyeli kızla evlendi. 2 ay önce de hamile olduğumu öğrendim. Şu an 2.5 aylık hamileyim. Hamile kaldıktan sonra bu adam, beni evden gönderdi. ‘Çocuk benden değil’ diyor. Beni boşadı. İki çocuğumla ortada kaldım.”

‘Erkekler Safa’yı rahatsız ediyordu’

Safa ile Recep Yeter’i tanıştıran H. T., “Suriyelilere yardım eden bir kuruluş Safa’nın İstanbul’daki evinin kirasını ödüyordu. Safa, bu evde erkekler tarafından rahatsız ediliyordu. Recep Yeter bir Suriyeliyle evlenmek istiyordu. Ben de Safa ile tanışırdım, ikinci gün de evlendiler” dedi.