Adıyaman'da 'hijyen evi' baskını

DHA'nın aktardığı bilgiye göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan 'FETÖ' soruşturması kapsamında, üniversite öğrencileri T.O., A.G., S.A., M.A., H.Ç., H.B., F.E., S.B. ve H.Ö. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Soruşturma kapsamında kız öğrencilerin bulunduğu adrese İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri operasyon düzenledi.
Ekipler, 'hijyen evleri' adı verilen bir eve baskın düzenledi.
Operasyonda arama yapılan evde, haklarında yakalama kararı bulunan 9 üniversite öğrencisi gözaltına alındı.
Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.