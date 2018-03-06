Adıyaman'da 'hijyen evi' baskını

Adıyaman'da, 'hijyen evleri' adı verilen ve 'FETÖ'nün yeni yapılanması olduğu söylenen bir eve yapılan operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan üniversite öğrencisi 9 kız gözaltına alındı.