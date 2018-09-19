Bolu'da orman yangını

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aydıncık köyü Karadağ mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören köy sakinleri, Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekiplerine durumu bildirdi.

Olay yerine gelen Orman Bölge Müdürlüğü, Bolu, Yeniçağa, Gerede ve Dörtdivan belediyeleri itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Alevler yayılmadan ekipler tarafından kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yaklaşık iki hektarlık alanın zarar gördüğü yangın yerinde soğutma çalışmaları sürüyor.