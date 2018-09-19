Kolunu makineye kaptıran işçi hayatını kaybetti

Ordu'nun Korgan ilçesinde 10 gün önce kolunu patoz makinesine kaptıran kişi yaşamını yitirdi.
Bahçesinde topladığı fındıkları verdiği patoz makinesine kaptırdığı sol kolu kopan Ali Katırcıoğlu (43), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezindeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Katırcıoğlu'nun cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Korgan'da 9 Eylül'de Ali Katırcıoğlu (43), bahçesinde topladığı fındıkları verdiği patoz makinesine sol kolunu kaptırmıştı. Kolu kopan Katırcıoğlu, Fatsa Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Samsun'a sevk edilmişti.