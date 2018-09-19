Atatürk'e hakaret eden AKP'liye beraat

Eski AKP Anamur Gençlik Kolları Başkanı Hasan Baki, Atatürk'e yönelik "Keşke olmasaydı. Türk değil, orijinal Yunan" sözlerinden dolayı aralarında CHP, STK'lar ve özel kişilerin de olduğu 7 kurum ve şahıs tarafından 'Atatürk'e hakaret' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık, Baki'nin sözlerinin 'Atatürk'e hakaret olduğunu' kabul ederek dava açtı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, mahkeme kararını 27 Şubat 2018'de verdi ve AİHM'in 'Stalin kararına' dayanarak, Baki'nin sözlerinin 'düşünce özgürlüğü' olduğuna hükmetti ve beraat kararı verdi.

İddiaya göre verilen karar 'kamuoyu haberdar olmasın ve şikayetçi taraflar üst mahkemeye itirazda bulunamasın' diye, suç duyurusunda bulunan 7 kişiden gizlendi, davayla ilgili kayıtları da UYAP'tan silindi, karar şikayetçilere tebliğ edilmedi.

Kararı veren hakim hakkında CHP Mersin 24. Dönem Milletvekili Adayı olan Soner Yıldırım tarafından görevi ihmal gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu. Beraat kararına karşı da istinaf mahkemesine temyize gidildi.